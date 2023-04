Guerra Ucraina, un ‘Esercito di Droni’ in prima linea

Il drone più comune visto in guerra è il DJI Mavic che costa meno di 2.000 dollari. Ma l‘anno scorso, il suo produttore cinese ha vietato le esportazioni in Ucraina e Russia insistendo sul fatto che i suoi prodotti sono “solo per uso civile“.

Gli organizzatori della campagna Army of Drones affermano di aver costruito o acquistato altri 3.300 droni e circa 400 persone hanno persino inviato per posta i propri droni. La raccolta fondi è iniziata nel luglio dello scorso anno per aiutare a rafforzare la flotta del paese e addestrare i piloti.

100 droni kamikaze di fabbricazione ucraina progettati per colpire obiettivi nemici sono stati inviati a Bakhmut nell’ultima spedizione.