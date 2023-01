Guerra Ucraina. Sul campo di battaglia ‘forse’ i primi robot da combattimento completamente autonomi

- Advertisement -

AgenPress. I progressi dei droni in Ucraina hanno accelerato una tendenza tecnologica a lungo attesa che potrebbe presto portare sul campo di battaglia i primi robot da combattimento completamente autonomi al mondo, inaugurando una nuova era della guerra.

Secondo analisti militari, combattenti e ricercatori di intelligenza artificiale più a lungo dura la guerra, più è probabile che i droni vengano utilizzati per identificare, selezionare e attaccare obiettivi senza l’aiuto dei soldati.

L’Ucraina ha già droni d’attacco semi-autonomi e armi anti-drone dotate di intelligenza artificiale. La Russia afferma anche di possedere armi IA, sebbene le affermazioni non siano provate. Ma non ci sono casi confermati di un Paese che mette in combattimento robot che hanno ucciso interamente da soli.

Gli esperti dicono che potrebbe essere solo una questione di tempo prima che la Russia o l’Ucraina, o entrambe, li dispieghino.