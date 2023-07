Guerra Ucraina. Russia a secco di risorse militari. Non ci sono i ricambi per i soldati in prima linea

- Advertisement -

AgenPress. La Russia, secondo l’istituto superiore per la guerra (Isw) non ha sufficienti mezzi per garantire la rotazione delle forze dispiegate in Ucraina.

Nel suo ultimo aggiornamento, l’Isw (Istituto di studi per la guerra) afferma: “le forze armate russe non hanno le riserve per ruotare le unità di prima linea, e senza riserve operative dovrebbero ripiegare su posizioni difensive preparate senza un supporto significativo in caso di sfondamento ucraino, dovendo così fare affidamento sulle forze esistenti usurate”.

Il 13 luglio le forze ucraine hanno continuato le operazioni di controffensiva in almeno tre settori della linea del fronte, Bakhmut, Berdyansk e Melitopol, guadagnando terreno in alcune aree.

Ai problemi sul campo si aggiungono quelli dietro le quinte dei poteri decisionali russi, già compromessi dalla tentata rivolta, poi abortita sul nascere, del gruppo di mercenari Wagner.