AgenPress. La Francia offre i suoi servizi per mediare nella crisi ucraina è una mera esibizione in mezzo alle difficoltà che attraversa l’Europa, ha detto ai giornalisti il ​​ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov.

Lavrov ha ricordato le recenti dichiarazioni contraddittorie del presidente francese Emmanuel Macron sulla sua intenzione di fornire al regime di Kiev missili a lungo raggio per continuare la guerra con la Russia, mostrando allo stesso tempo la disponibilità a svolgere il ruolo di mediatore e a chiedere al presidente russo Vladimir Putin di discutere della situazione in Ucraina.

“Se qualcuno vuole dare un contributo alla ricerca di una soluzione, non usi il microfono”, ha detto il diplomatico russo. “Lo si fa attraverso i canali appropriati”, ha aggiunto.

“Tutti lo sanno. A quale scopo si fanno dichiarazioni pubbliche e chiassose su una questione o sull’altra: che faremo da mediatori, e poi che forniremo dei missili a lungo raggio da lanciare sul territorio russo – è molto difficile per me vedere qualcosa di razionale in queste affermazioni,

A questo proposito Lavrov ha sottolineato il fatto che “la Francia ha già svolto un ruolo di mediatore”. “Il predecessore di Macron, Francois Hollande, era un mediatore, un garante degli accordi di Minsk, e poi l’anno scorso ha improvvisamente detto: ‘Non volevamo realizzare nulla lì. Dovevamo guadagnare tempo per rifornire l’Ucraina di armi contro la Russia”.