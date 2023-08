Guerra in Ucraina. Lukashenko, si poteva evitare, ora può essere fermata. Aiuteremo sempre la Russia

- Advertisement -

AgenPress – Il conflitto in Ucraina poteva essere evitato, e “può essere fermato ora”. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko citato dalle agenzie russe.

Lukashenko ha auspicato l’avvio di negoziati “senza precondizioni”. “Penso – ha sottolineato il presidente bielorusso in un’intervista alla giornalista ucraina Diana Panchenko, ripresa dalle agenzie russe – che questo sia un principio classico della diplomazia. C’è il bisogno di sedersi al tavolo negoziale e discutere di tutto, compresi la Crimea, Kherson, Zaporizhzhia, Donetsk e Lugansk. Tutto deve essere discusso. Ci sediamo e mettiamo a punto un’agenda”.

La Bielorussia “aiuterà sempre la Russia”, ma se gli ucraini non varcheranno i confini bielorussi, Minsk non entrerà in guerra contro Kiev.Lukashenko ha ammesso che alcune unità dell’esercito russo sono entrate durante il conflitto in territorio ucraino dalla Bielorussia.