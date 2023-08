- Advertisement -

AgenPress – Gli editori dell’ex presidente francese Nicolas Sarkozy hanno anticipato l’uscita del suo secondo volume di memorie, Le Temps des Combats (Il tempo delle battaglie), dopo che è scoppiata una lite internazionale sui suoi commenti su Russia e Ucraina .

Sarkozy, che ha detto che avrebbe lasciato la politica nel 2012, detiene ancora un’influenza politica in Francia, dove si è imposto come kingmaker del partito conservatore Les Republicans per le elezioni presidenziali del 2027, consacrando il ministro degli interni Gérald Darmanin come suo candidato preferito.

Nel corso di una intervista per promuovere il libro di 560 pagine la scorsa settimana, Sarkozy ha difeso Vladimir Putin e ha chiesto all’Ucraina di accettare l’occupazione russa della Crimea e di altri territori contesi. Ha anche insistito che all’Ucraina non dovrebbe essere permesso di aderire alla Nato o all’Unione Europea e dovrebbe rimanere “neutrale” per placare i timori della Russia di essere circondata da “vicini ostili”.

In una copia anticipata ottenuta dall’Observer , Sarkozy si spinge oltre, descrivendo entrambe le parti del conflitto scatenato dall’invasione russa dell’Ucraina come “belligeranti” e criticando il sostegno dell’UE e degli Stati Uniti a Kiev.

“Si dice che stiamo combattendo una guerra contro la Russia senza combatterla. Chiaramente non siamo impegnati sul campo, ma stiamo consegnando armi a uno dei belligeranti. La Russia rimarrà il nostro vicino, che ci piaccia o no. Dobbiamo trovare modi e mezzi per ristabilire rapporti di buon vicinato, o almeno più sereni.

“La Russia deve rinunciare a qualsiasi azione militare contro i suoi vicini… L’Ucraina deve impegnarsi a rimanere neutrale… La Nato potrebbe allo stesso tempo affermare la sua volontà di rispettare e tenere conto della paura storica della Russia di essere circondata da vicini ostili”. Ha descritto il ritorno della Crimea all’Ucraina come “illusorio”.

I critici hanno accusato l’ex presidente 68enne di essere un “influencer del Cremlino”, sottolineando che Sarkozy si è a lungo vantato della sua amicizia con Putin.

Jérôme Poirot, ex consigliere dell’intelligence di Sarkozy, ha detto che i suoi commenti sono stati “vergognosi” e una riscrittura della storia. Sarkozy afferma che Francia e Germania hanno contribuito a evitare una terza guerra mondiale riconoscendo le “linee rosse” di Putin oltre i confini nazionali e ponendo il veto all’adesione di Ucraina e Georgia alla NATO nell’aprile 2008. Poirot ha affermato che l’ex presidente non era riuscito a capire quanto dannosi fossero stati i suoi colloqui con il Cremlino. stato; quattro mesi dopo, Putin ha inviato carri armati in Georgia e quattro anni dopo ha invaso la Crimea.

Cécile Vaissié, storica e professoressa di studi russi e sovietici, ha dichiarato: “Non spetta a Monsieur Sarkozy, né a te né a me, decidere cosa dovrebbe diventare l’Ucraina”.

Il sostegno di Sarkozy alla Russia è coerente con la visione francese della “relazione speciale” tra Mosca e Parigi emersa alla fine degli anni ’60 sotto il leader di guerra Charles de Gaulle – una visione ancora condivisa da molti in tutto lo spettro politico francese.