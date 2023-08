Guerra in Ucraina. Conte contro Europa e Nato. Putin ha rafforzato la sua leadership interna e il suo consenso

Lo scrive su Facebook il presidente del M5s Giuseppe Conte.

“La strategia sin qui perseguita in ambito Nato, basata su continue forniture militari all’Ucraina e sulla logica dell’escalation, non ha determinato l’auspicata sconfitta militare russa. Tutt’altro. Non c’è stata nessuna sconfitta dell’esercito russo a Bakhmut, non c’è stato nessuno sfaldamento dei suoi comparti militari e paramilitari, non c’è stato nessun ripiegamento sotto la controffensiva ucraina.

Quando è scoppiato il conflitto abbiamo subito chiesto, come Movimento 5 Stelle, un forte e chiaro impegno per impostare una linea di dialogo con tutte le parti in conflitto e per perseguire la strada del negoziato di pace. Abbiamo portato avanti questo nostro impegno in tutte le sedi, a ogni livello, sollecitando infinite volte, prima Draghi e adesso Meloni. Abbiamo promosso un confronto democratico in Parlamento, in ossequio ai nostri principi costituzionali. Abbiamo utilizzato ogni possibile strumento parlamentare (mozione, risoluzioni, ordini del giorno) e ogni mezzo di dialogo per fare in modo che l’Italia, senza rompere la tradizionale alleanza atlantica, assumesse un ruolo propositivo per indirizzare il conflitto verso una via d’uscita che non fosse la sola escalation militare. Siamo stati tra i protagonisti della marcia dei 100 mila per la pace, a Roma, il 5 novembre dell’anno scorso.