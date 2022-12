Gruppo Hera su avvio procedimenti AGCM: convinti di dimostrare la correttezza del proprio operato

- Advertisement -

AgenPress. In relazione alla comunicazione di avvio dei procedimenti istruttori nei confronti delle principali società fornitrici di energia elettrica e di gas naturale sul mercato libero da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per presunte modifiche unilaterali del prezzo di fornitura delle commodity energetiche, il Gruppo Hera ritiene di avere sempre operato in modo conforme alle norme vigenti e nel pieno rispetto degli impegni contrattuali con i propri clienti, proponendo rinnovi delle condizioni economiche solo qualora le stesse fossero in scadenza.

In un contesto determinato dall’eccezionale onerosità e volatilità dei prezzi delle commodities sui mercati all’ingrosso, la multiutility ha messo in campo numerose azioni concrete a supporto dei clienti, a partire dalle agevolazioni nei pagamenti, e offerto loro le migliori condizioni contrattuali possibili.

Il Gruppo Hera ritiene di poter dimostrare la correttezza del proprio operato, riservandosi di tutelare le proprie ragioni nelle sedi competenti.