Gribaudo (PD): il conflitto di interessi della Ministra Calderone adesso lede i diritti dei lavoratori

- Advertisement -

AgenPress, “Il conflitto di interessi della Ministra del lavoro Maria Elvira Calderone ha raggiunto livelli preoccupanti e raramente visti prima”, afferma Chiara Gribaudo (Pd) in un suo post su fb, aggiungendo che “nelle firme di due protocolli fra l’ispettorato del lavoro e l’ordine dei consulenti c’è molto di quello che non funziona in termini di controlli, sicurezza e trasparenza perché in sostanza controllato e controllore siedono allo stesso tavolo.

La Ministra Calderone, per vent’anni a capo dei consulenti del lavoro, non si dimentica dei suoi ex colleghi e rafforza la loro figura senza però mettere i giusti contro pesi per bilanciare il loro potere”.

“Questo significa che dentro al suo conflitto d’interessi a rimetterci sono i lavoratori e le lavoratrici, che vedono ancora più tortuosa la strada per far rispettare i propri diritti, e le altre qualificate categorie professionali. Inaccettabile” conclude la deputata dem, vicepresidente del Partito Democratico e della Commissione Lavoro della Camera.