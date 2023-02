Gribaudo (Pd), è tempo di maggiori tutele per le lavoratrici autonome

- Advertisement -

AgenPress. “Il primo Governo guidato da una premier donna ci sta allontanando dagli obiettivi sulla parità di genere e continua a non dare risposte su come intende veramente tutelare la maternità. Ho presentato un’interrogazione parlamentare sul tema dei congedi e delle tutele per la maternità delle lavoratrici autonome, perché è fondamentale riportare l’attenzione su questo”, afferma Chiara Gribaudo, Vicepresidente della Commissione Lavoro della Camera.

“Nella scorsa legislatura con le misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale abbiamo esteso alcuni diritti, in caso di maternità, malattia e infortunio, ad una platea di circa due milioni di persone. Da tempo, come PD, chiediamo che venga riconosciuto ai lavoratori e alle lavoratrici, dipendenti e autonome, un congedo paritario obbligatorio di almeno tre mesi” – ha proseguito la deputata dem – “Dato che la Ministra Calderone nella sua audizione ha sottolineato l’importanza del lavoro autonomo, ho scelto di presentare questa interrogazione partendo da alcune segnalazioni che mi sono arrivate dalle lavoratrici del settore veterinario, che nella stragrande maggioranza dei casi sono lavoratrici autonome e che, nell’esercitare normalmente la propria professione, corrono dei rischi per la propria salute o quella del loro figlio durante la gravidanza e l’allattamento. È a loro che dobbiamo dare delle risposte adesso”, ha concluso la deputata Chiara Gribaudo.