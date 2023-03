Grecia. Incidente ferroviario, 36 vittime, 85 feriti. Molti studenti universitari erano di ritorno dal Carnevale

- Advertisement -

AgenPress – Un treno passeggeri che trasportava centinaia di persone, tra cui molti studenti universitari che tornavano a casa dalle vacanze, si è scontrato ad alta velocità con un treno merci in un incidente nel nord della Grecia, uccidendo almeno 36 persone e ferendone circa 85.

C’erano tanti studenti universitari che tornavano a casa dopo i festeggiamenti per il weekend lungo di Carnevale in Grecia a bordo del treno passeggeri che ieri sera, poco prima di mezzanotte, mentre copriva la tratta da Atene a Salonicco si è schiantato contro un treno merci vicino alla città di Tempe. Lo riferiscono le autorità locali. “È una tragedia terribile e difficile da comprendere”, ha dichiarato la vice ministra greca della Sanità, Mina Gaga. “Mi dispiace molto per i genitori”, ha aggiunto. Secondo l’operatore ferroviario Hellenic Train a bordo viaggiavano circa 350 passeggeri.

Diverse auto sono deragliate e almeno tre hanno preso fuoco dopo la collisione poco prima della mezzanotte di martedì vicino alla città di Tempe mentre il treno passeggeri stava emergendo da un sottopassaggio autostradale.

Le squadre di soccorso hanno illuminato la scena con i riflettori prima dell’alba di mercoledì mentre cercavano freneticamente tra i rottami contorti e fumanti i sopravvissuti.

Dopo l’alba, si sono rivolti a macchinari pesanti che erano stati introdotti per iniziare a spostare grandi pezzi dei treni. Quella che sembrava essere la terza carrozza del treno passeggeri giaceva sopra i resti accartocciati delle prime due, dove le squadre di emergenza stavano dirigendo la loro attenzione.

Alle operazioni di soccorso hanno partecipato decine di agenti di polizia, 40 vigili del fuoco. Sul posto anche una trentina di ambulanze. Due ospedali della zona di Larissa sono stati requisiti per accogliere i numerosi feriti, 25 dei quali sarebbero in condizioni gravi.

“Procediamo in condizioni molto difficili a causa della gravità della collisione tra i due convogli”, ha spiegato il portavoce dei vigili del fuoco, Vassilis Varthakoyiannis.