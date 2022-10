Grecia. Affonda una nave di migranti, recuperati i corpi di 16 donne ed un ragazzo. Una dozzina i dispersi

AgenPress – Almeno 16 donne ed un ragazzo sono morti e altre decine sono disperse dopo che una nave di migranti è affondata al largo dell’isola greca di Lesbo mercoledì notte.

I corpi recuperati appartengono a 16 donne di origine nordafricana e a un ragazzo. Il portavoce della guardia costiera Nikos Kokkalas ha spiegato alla televisione greca ERT che altre dieci donne sono state tratte in salvo, mentre si cerca una dozzina di dispersi. Si suppone infatti che circa 40 persone viaggiassero a bordo della barca naufragata di fronte a Lesbo.

“Le donne che sono state salvate erano in preda al panico, quindi stiamo ancora cercando di capire cosa è successo”, ha detto alla televisione di stato il portavoce della guardia costiera Nikos Kokkalas. “Le donne provenivano tutte da paesi africani, dai 20 anni in su. … C’è una ricerca a terra oltre che in mare e speriamo che i sopravvissuti siano riusciti a sbarcare. “

Il secondo salvataggio è stato lanciato diverse centinaia di chilometri (miglia) a ovest, al largo dell’isola di Kythira, dove una barca a vela ha colpito delle rocce ed è affondata.