Governo, Schillaci: “Piena solidarietà al Presidente Meloni”

AgenPress. “Piena solidarietà a Giorgia Meloni per le gravi minacce ricevute in vista della sua visita a Caivano. Non saranno vili intimidazioni, che condanniamo con fermezza, a frenare l’azione che il Presidente del Consiglio sta portando avanti, insieme al Governo, in difesa della legalità, della sicurezza dei cittadini e delle donne in particolare.

Gli italiani sono al fianco di Giorgia Meloni nella sua battaglia per riportare lo Stato là dove la debolezza delle istituzioni democratiche ha lasciato spazio alla violenza e alla sopraffazione. È questa un’assoluta priorità del Governo Meloni e le minacce al nostro Presidente non fanno altro che rafforzare la convinzione che siamo sulla strada giusta per operare nell’interesse degli italiani e per il bene della Nazione”.

È quanto dichiara il Ministro della Salute, Orazio Schillaci.