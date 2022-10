Governo. Renzi, Pd-M5s è una coppia di fatto. Ci hanno escluso da vicepresidenze, non saremo in Aula

AgenPress – “Oggi si vota per vicepresidenza delle due assemblee e ci sono quattro posti per le opposizioni e tre opposizioni M5s, Pd e noi. Cosa hanno fatto Pd-M5s? Hanno fatto un accordo per tagliarci fuori. Pensate che nel 2013 noi votammo Di Maio per permettere a M5s di eleggere un vicepresidente perché è un principio di buona condotta parlamentare. Invece Pd e M5s nella loro arroganza hanno deciso di tenerci fuori. E noi resteremo fuori dall”Aula e porteremo il tema al Presidente della Repubblica”. Lo afferma il leader di Iv Matteo Renzi in un breve video postato su Twitter.

“Pd e M5s ormai sono una coppia di fatto. Ci hanno escluso dalle vicepresidenze, violando una regola del Parlamento che vuole che tutte le opposizioni siano rappresentate. Bene, noi non saremo in Aula e andremo dal Presidente della Repubblica”, ha aggiunto confermando che non ci sono accordi per l’attribuzione al terzo polo di una delle quattro vicepresidenze spettanti all’opposizione.