Governo. Meloni, sarà forte, unito, autorevole. Conte minaccia opposizione dura e senza sconti. Saremo duri

AgenPress – “Siamo consapevoli del risultato che abbiamo ottenuto e sentiamo la responsabilità di dover affrontare un’importante sfida nella condizione più difficile nella quale l’Italia potesse trovarsi. Pronti a riscrivere le sorti della Nazione con un Governo forte, unito e autorevole”. Lo afferma su twitter la leader di Fdi Giorgia Meloni.

Giuseppe Conte, però, minaccia “un’opposizione dura senza sconti ma non sarà un ostruzionismo pregiudiziale e preconcetto. Noi guardiamo sempre al bene del Paese”.

Durante l’assemblea con gli eletti Conte manda un messaggio “al governo e alle forze di maggioranza” alla quale “non faremo sconti. Saremo duri. Saremo intransigenti perché l’intransigenza è nel nostro Dna, perché la nostra asticella del bene comune è molto alta. Al governo e alle forze di maggioranza lasceremo l’onere e il dovere di governare, senza distribuire patenti di legittimazione, senza fare falli pregiudiziali. Restituire centralità alla politica significa fare opposizione in modo serio e con il massimo impegno. Non significa fare un ostruzionismo sistematico e preconcetto. Faremo la nostra parte per il bene del Paese”.

tener fede agli impegni presi durante la campagna elettorale, perseguendo con linearità e coerenza la nostra azione politica. La serietà e la dedizione non bastano. Vi chiedo il coraggio, perché senza coraggio non si cambia la società”.