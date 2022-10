Governo. Meloni, io responsabile, confido anche altri. Forza Italia da sola alle consultazioni

AgenPress – “Io sono sicura che tutti si rendano conto che a questa nazione serva un governo e noi abbiamo una responsabilità che gli italiani ci hanno affidato. Io sono una persona responsabile, confido che anche gli altri siano responsabili”. Così la leader di FdI Giorgia Meloni lasciando gli uffici del Gruppo alla Camera.

“Sono contenta – aggiunge – che oggi siamo riusciti a eleggere il presidente del Senato. Confido che domani eleggeremo quello della Camera: il segnale che voglio dare all’Italia è che noi lavoriamo per fare immediatamente tutto e spero che anche gli altri vogliano fare lo stesso. Lo verificheremo”.

“Per me quello che contano sono i risultati, mi pare che i risultati dicano con chiarezza che sono intenzionata a dare a questa nazione, se ne avrò occasione, un governo autorevole. Non intendo fermarmi di fronte a questioni che sono secondarie”, ha affermato a chi le domandava se è dispiaciuta per il mancato voto di Forza Italia per Ignazio La Russa presidente del Senato. Cosa risponde a Silvio Berlusconi che chiede di far cadere i veti? “Non ho altro da dire”, ha replicato Meloni.

E proprio Forza Itali sembra voglia andare da sola alle consultazioni al Quirinale che il presidente della Repubblica avvierà per la formazione del governo.

E Meloni ha replicato, “non lo so, ne parleremo nei prossimi giorni”.