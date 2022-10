Governo: Mazzetti (FI), Berlusconi in Senato rimargina ferita lunga 9 anni

AgenPress. “Il ritorno di Berlusconi in Senato rimargina una grave ferita nella storia politica del nostro Paese. Con il discorso, al solito, lungimirante Silvio Berlusconi ma, soprattutto, con un governo politico, figlio del Centrodestra plurale, si chiude un cerchio e si apre un ciclo nuovo nel quale la politica torna protagonista grazie a un mandato popolare preciso.

Il governo Meloni è l’esito di un percorso politico di 28 anni dal nostro Presidente Berlusconi che, come solo tutti i veri leader sanno fare, ha saputo indicare una strada e far crescere i propri allievi, come ben rappresentato dal presidente del consiglio Giorgia Meloni che in modo pragmatico e deciso porterà la nostra nazione a essere migliore. Tutti noi siamo pronti a sostenerla, in modo concreto e costruttivo”.

Lo dichiara Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia.