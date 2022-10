Governo. Letta, nostro impegno è farlo durare il meno possibile. Lo giuriamo. La maggioranza si sfalderà

AgenPress – “Ci serve la passione. Passione e responsabilità. Ci troviamo a fare opposizione al governo più di destra che l’Italia abbia mai avuto. Abbiamo una responsabilità storica, dobbiamo assumercela e ci dobbiamo prendere l’impegno di far durare questo pessimo governo il meno possibile. Dobbiamo fare tra noi un giuramento per questo, qui, oggi”. Lo ha detto il segretario Enrico Letta nell’incontro con gli eletti.

“All’inizio le soddisfazioni saranno scarse, lo dico perché è bene che su questo siamo fin dall’inizio preparati. Siamo minoranza, tendenzialmente perderemo su tutti i voti che faremo e le nostre proposte saranno rigettate. Questo lo dico perché è molto importante che entriamo subito nella mentalità di chi lavora per un risultato nel medio termine. Non fermiamoci a immaginare risultati immediati, i grandi risultati ci saranno se saremo uniti e costruiremo bene il nostro percorso di opposizione. E allora i risultati arriveranno perché la maggioranza si sfalderà, il racconto della maggioranza di sfalderà, dovranno fare i conti con la realtà. Dovremo lavorare con forza e in maniera regolare a lungo per poi avere dei risultati efficaci”.

“Il nostro futuro si gioca qui dentro e non è facile entrare nella mentalità che una efficace opposizione ci apra spazi importanti nel paese. Noi dobbiamo essere pronti a generare quel clic in cui si sblocca la situazione e ad approfittare del momento nel quale capiterà che la maggioranza comincia a declinare”.