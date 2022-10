Governo, Fapi: “Servono ministri capaci di decidere”

AgenPress. “Governo di alto profilo? Nessuno, lo vuole basso. Con quello dei ‘migliori’ tanti problemi sono rimasti irrisolti in particolare per le imprese che si trovano sempre più in difficoltà per la crisi energetica e l’accesso al credito.

Dunque, attendiamo che il centrodestra chiami alla guida dei dicasteri ministri capaci di decidere con responsabilità e comprensione delle difficoltà che vive il Paese. È la politica la medicina che può guarire l’economia e riavviare la crescita”.

Lo afferma il leader nazionale della Fapi, Gino Sciotto.