Governo. Durigon: “si tratta per Calderoli al Senato. Giorgetti all’Economia”. Salvini, siamo pronti

AgenPress – “C’è una trattativa in corso, a breve vedremo i risultati”. Così il leghista Claudio Durigon rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se è vero che la Lega intenda rilanciare l’opzione di Roberto Calderoli alla presidenza del Senato, oltre alla ‘richiesta’ del Viminale.

Sull’ipotesi di Giancarlo Giorgetti ministro dell’Economia, si è limitato a rispondere: “E’ il nostro vicesegretario e il nostro ministro uscente”, negando che Salvini non sia d’accordo e tanto meno che verrebbe considerato ‘non in quota Lega’.

Intanto al termine del Consiglio federale della Lega, Matteo Salvini ha approfondito alcuni dossier insieme al ministro uscente Giancarlo Giorgetti, negli uffici della Lega alla Camera. Lo staff del partito ha anche diffuso una foto dei due leghisti seduti accanto, sorridenti. Come si legge in una nota, Salvini è in continuo contatto con gli alleati e oggi si è confrontato anche con i governatori.

“Il partito di Matteo Salvini – come filtra dal partito – non vede l’ora di cominciare a occuparsi dei dossier di governo. Il segretario ha spiegato che se verrà chiesto alla Lega di occuparsi di temi fondamentali come economia, sicurezza, opere pubbliche e autonomia “sappiamo come farlo e con chi farlo”. Per Salvini “sarà un onore”.