Governo. Binetti (Udc): Da Meloni discorso autorevole e pragmatico

AgenPress. “Il discorso di Giorgia Meloni alla Camera è stato autorevole e pragmatico. C’è la consapevolezza e la responsabilità di dover concretizzare il programma elettorale del Centrodestra. Lo dobbiamo alle famiglie in difficoltà, alle aziende in crisi, ai giovani che hanno bisogno di lavoro e non di assistenzialismo fine a se stesso.

Il nuovo Presidente del Consiglio ha ripercorso una storia personale e una storia politica del suo partito, lasciando che si incrociassero nella prospettiva di chi vuole costruire il futuro del Paese. Giorgia Meloni ha messo nel suo discorso una sorta di linfa vitale fatta di emozioni, positive, generose, che pervadono la lunga lista degli impegni assunti.

Non un intervento programmatico con la pretesa di essere esaustiva, ma un atteggiamento forte e chiaro, in cui ogni impegno è assunto con consapevolezza e voglia di realizzarlo. Una donna concreta, onesta e sincera: non sono qualità da poco in un leader che desidera avere a disposizione 5 anni per portare avanti un programma ambizioso nei fatti ancor più che nelle premesse”.

Lo afferma in una nota Paola Binetti, senatrice uscente dell’Udc e responsabile del Dipartimento Pari Opportunità del partito.