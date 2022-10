Governo. Binetti (Udc): Bene elezione presidenti Camere, ora avanti con nuovo esecutivo

AgenPress. “Esprimo soddisfazione per l’elezione dei due presidenti delle Camere, Ignazio La Russa e Lorenzo Fontana. Adesso occorre accelerare sulla nuova squadra di governo. Il Centrodestra ha mostrato di saper ricomporre velocemente le sue tensioni nella prospettiva di un governo e di un parlamento che durino 5 anni.

Il Paese ha bisogno di stabilità per misurarsi con le grandi crisi che deve affrontare: dall’emergenza energetica a quella economica, dall’inflazione a due cifre alla recessione in agguato per il 2023. Per questo serve una squadra di governo, con una grande competenza politica e una specifica preparazione tecnica, a seconda del ministero che dovrà dirigere. Questa non sarà solo una nuova legislatura, ma una legislatura nuova, in cui il valore della diversità, vera fonte della ricchezza in Italia e in Europa, troverà tutta la sua valorizzazione, rifuggendo dalla dittatura di un pensiero unico omologato.

Efficacissima la citazione fatta da Fontana, riferendo il pensiero di Carlo Acuti, un ragazzo di 11 anni morto in odore di santità: tutti nascono unici, ma molti diventano fotocopie. È un appello alla libertà individuale e al diritto di essere se stessi, un impegno a difenderla, senza manipolazioni”.

Lo scrive in una nota Paola Binetti, senatrice uscente dell’Udc.