Gli Stati Uniti approvano l’invio di F-16 in Ucraina dalla Danimarca e dai Paesi Bassi

AgenPress. Gli Stati Uniti hanno approvato l’invio di aerei da combattimento F-16 in Ucraina dalla Danimarca e dai Paesi Bassi per difendersi dagli invasori russi non appena l’addestramento dei piloti sarà completato.

L’Ucraina ha richiesto in maniera determinata i caccia F-16 fabbricati negli Stati Uniti per aiutarla a contrastare la superiorità aerea russa.

Washington ha assicurato alla Danimarca e ai Paesi Bassi che gli Stati Uniti accelereranno l’approvazione delle richieste di trasferimento degli F-16 per l’Ucraina.

Una coalizione di 11 paesi avrebbe dovuto iniziare questo mese in Danimarca ad addestrare i piloti ucraini a pilotare gli aerei da combattimento F-16. Il ministro della Difesa ad interim della Danimarca ha dichiarato a luglio che il paese spera di vedere “risultati” dall’addestramento all’inizio del 2024.