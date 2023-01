- Advertisement -

AgenPress. “Oggi è arrivata una buona notizia per Walter Onichini e per la sua famiglia: la magistratura si è pronunciata e gli ha concesso di accedere ai benefici della misura alternativa. Accogliamo con favore questa decisione, giunta a seguito del comportamento in carcere di Onichini, che è stato quindi valutato positivamente”.

Lo ha dichiarato Andrea Ostellari, sottosegretario di Stato alla Giustizia e senatore Lega.