Giustizia: Nordio, il Tub è un grande risultato per il nostro Paese

AgenPress. “L’assegnazione a Milano della terza sede del Tribunale unificato dei brevetti (Tub) rappresenta un successo importante per il nostro Paese, che dopo la Brexit è la terza nazione europea per numero di brevetti.

In questi mesi, insieme al Vice presidente del Consiglio e Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, mi sono impegnato in prima persona dialogando con i Ministri di Giustizia dei Paesi Ue durante i lavori del G7 proprio per promuovere tutte le potenzialità della scelta della sede di Milano”.

“Si tratta di un’assegnazione che oltre al prestigio porterà grandi benefici sotto il profilo economico e di giurisdizione. Milano era ed è la capitale economico-finanziaria del nostro Paese ed è quindi il posto più indicato per ospitare la terza sede del Tub”.

Lo afferma in una nota il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.