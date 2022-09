AgenPress. “Ora le riforme della giustizia, fondamentali per il Pnrr, sono state approvate in via definitiva. Sono riforme importanti e di sistema, che agiscono in profondità e che nel tempo restituiranno al Paese una giustizia più vicina ai bisogni dei cittadini”.

La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, esprime la sua soddisfazione dopo l’approvazione definitiva in Cdm dei decreti legislativi di riforma della giustizia civile, penale e dell’ufficio per il processo.