Giustizia, a Venezia 28 nuovi funzionari in servizio entro 45 giorni

AgenPress. Entro 45 giorni 28 funzionari amministrativi dei 540 assunti con decreto ministeriale lo scorso 2 marzo entreranno in servizio presso gli uffici del tribunale di Venezia nell’ottica di colmare le carenze di personale segnalate al Ministro in occasione di una visita effettuata il 7 novembre 2022.

In totale i funzionari assegnati agli uffici giudiziari del Veneto saranno 56, la metà destinati al tribunale di Venezia. Per questi nuovi dipendenti il Ministero ha anche predisposto una convenzione con il comune di Venezia per mettere a disposizione undici appartamenti a prezzi calmierati, al fine di agevolare i trasferimenti del personale.

Entro il 2023, come ha più volte ricordato il Ministro Carlo Nordio, è prevista l’assunzione e l’immissione in servizio di 5.000 unità di personale amministrativo, oltre alla stabilizzazione di 1.000 operatori, senza contare le altre assunzioni che sono previste dall’attuazione del Pnrr.

“Per assicurare a cittadini e imprese un’efficace risposta di giustizia, occorre innanzitutto mettere gli uffici giudiziari nelle migliori condizioni possibili per operare. Questa è la nostra priorità e in questa direzione vanno i primi interventi programmati: nuovi concorsi in magistratura, assunzioni di personale amministrativo, progetti per l’edilizia giudiziaria e più digitalizzazione, per superare croniche criticità, come quelle del distretto di Venezia che conosco molto bene”, commenta il Ministro della Giustizia, Carlo Nordio.