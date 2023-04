Giornata salute donna, al Ministero esperti a confronto e screening gratuiti a donne in difficoltà

- Advertisement -

AgenPress. La Salute della donna: garantire equità e appropriatezza delle cure è il tema al centro dell’evento promosso dal Ministero della Salute venerdì 21 aprile, in occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna che si celebra il 22 aprile.

In occasione dell’evento, dalle ore 9.00, nel piazzale antistante il Ministero, saranno presenti tre unità mobili della Carovana della prevenzione di Komen Italia, in sinergia con la Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli IRCCS, diretto dal Prof. Riccardo Masetti, per offrire gratuitamente screening oncologici per il tumore al seno e altre patologie femminili alle donne che si trovano in condizione di vulnerabilità, in collaborazione con l’Istituto nazionale salute, migrazioni e povertà e la Comunità di S. Egidio.

Alle ore 10.00, presso l’Auditorium C. Piccinno, il ministro della Salute, Orazio Schillaci, aprirà i lavori del convegno che vedrà l’intervento di esperti e di rappresentanti delle associazioni.

Tra i temi al centro della giornata la prevenzione, la medicina di genere, la ricerca, la tutela della salute, la comunicazione, la gestione dei rischi psicosociali per le lavoratrici, la sinergia tra istituzioni sanitarie e Terzo settore.