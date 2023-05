Giornata nazionale in Memoria delle Vittime del Terrorismo. Prefetto Tagliente: “Rendere omaggio alle vittime significa alimentare il senso dello Stato”

- Advertisement -

AgenPress. Oggi 9 maggio per il nostro Paese è una data simbolica. Si celebra il Giorno della memoria dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio del 1978 fu ritrovato il cadavere dell’onorevole Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Quel giorno rappresentò il momento più buio della nostra Repubblica e il culmine dell’attacco delle forze eversive, alla democrazia.

Per celebrare la ricorrenza voglio ricordare tutte le vittime del terrorismo, manifestare la vicinanza ai loro familiari e rendere il dovuto rispetto per tutte quelle persone che in quegli anni di piombo e di strategia della tensione hanno creduto nel loro lavoro battendosi con tenacia a rischio della propria vita e dell’incolumità dei propri familiari

Ricordare quelle vittime e chi ha lottato e sopravvissuto significa alimentare il senso dello Stato. È fondamentale manifestare la vicinanza ai loro familiari rendendoli partecipi del sentimento che, oggi più che mai, deve accomunare il ricordo di tutti i servitori dello Stato che hanno sacrificato la vita per sconfiggere il terrorismo.