Giornata Mondiale Ambiente – Regione Lazio, Mattia (Pd), avanti con stop a plastica monouso

AgenPress. “Con 22 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica in mare e altrettanti a terra, in gran parte plastica monouso, abbiamo superato il limite planetario oltre il quale non è sicuro che gli ecosistemi riescano a consentire condizioni favorevoli alla vita. L’Italia è tra i peggiori inquinatori del Mediterraneo. L’allarme lanciato oggi dal report del WWF è inequivocabile.

Come Istituzioni, imprese e cittadini, dobbiamo agire subito a tutti i livelli”. Così la consigliera regionale Pd Eleonora Mattia, presidente del Comitato Regionale di Controllo Contabile, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, quest’anno dedicata proprio al tema #BeatPlasticPollution – “Sconfiggi l’inquinamento da plastica”.

“Come Regione Lazio durante la Giunta Zingaretti abbiamo già avviato alcune iniziative: dalle barriere ‘acchiappa-rifiuti’ alla foce del Tevere al progetto ‘Fishing for litter’ per il recupero e il riciclo della plastica raccolta in mare dai pescherecci durante le operazioni di pesca, poi selezionata e riciclata grazie anche alla collaborazione con il Corepla. – dichiara Mattia – Ora dobbiamo proseguire e accelerare su questa strada, visto che la plastica monouso è tra i principali fattori di inquinamento, sia in termini di gestione dei rifiuti che di emissioni inquinanti, essendo un derivato del petrolio”.

“Nel Lazio abbiamo a disposizione una eco-norma da me proposta e approvata nella legge di stabilità 2020 con cui la Regione Lazio ha vietato l’uso della plastica monouso all’interno di eventi organizzati o finanziati, anche solo in parte, dalla Regione, dalle sue società controllate ed enti strumentali, oltre che nelle aree naturali protette, nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo per la somministrazione di cibi e bevande, prevedendo apposite sanzioni per chi non rispetta il divieto. Contestualmente abbiamo disposto la concessione dei contributi regionali agli enti locali che invece si adeguano alla norma regionale.

Per tutelare le coste, gli ecosistemi marini e le economie locali del Lazio che vivono della bellezza del nostro territorio, la Giunta Rocca e le Autorità competenti ne garantiscano la piena attuazione. E’ il miglior esempio, ed incentivo, che possiamo dare come Istituzioni verso la costruzione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile. Che l’estate 2023 sia un’estate plastic free!”.