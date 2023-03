Giornata in memoria delle vittime del Covid, Conte: “Non dimenticherò mai quei momenti”

AgenPress. Non dimenticherò mai quei momenti. Siamo stati il primo Paese occidentale a dover fronteggiare un nemico sconosciuto, è stato il momento più difficile dal Dopoguerra.

Il dolore per le vite perse, quello dei loro familiari e amici, resta indelebile. Come lo è il ricordo di chi si è battuto in prima linea per tutti noi, come lo sono i sacrifici e le rinunce dell’intera comunità nazionale che hanno permesso di salvare molte vite grazie ad un grande spirito di appartenenza e ad un profondo senso di solidarietà e responsabilità.