Giorgia Meloni: Sicurezza e Sostenibilità per la Nazione e la Regione

AgenPress. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni ha parlato dallo stesso palco dell’Auditorium della Conciliazione dove è stata fondata Fratelli d’Italia a dicembre 2012.

E’ stata accolta e salutata con una ovazione da parte dei partecipanti. Ha ricordato i punti centrali portati avanti dal governo insieme ai Vice Presidenti del Consiglio Matteo Salvini e Antonio Tajani. Fondamentali i temi della Sicurezza e dello Sviluppo Sostenibile sia a livello nazionale sia regionale sia locale.

Trai presenti, il presidente di Remind Paolo Crisafi che ha messo a disposizione del governo e dei candidati alle elezioni Regionali del Lazio e della Lombardia le competenze e le conoscenze in materia di immobiliare allargato per la messa in sicurezza e lo sviluppo sostenibile dell’Italia.

Su questi ambiti si è espresso Francesco Rocca candidato alla presidenza della Regione Lazio.