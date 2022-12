Giorgia Meloni rende omaggio a Sinisa Mihajlovic. Ha combattuto con onore la lotta contro la malattia

- Advertisement -

AgenPress – La premier Giorgia Meloni si è recata oggi alla camera ardente predisposta in Campidoglio per rendere omaggio a Sinisa Mihajlovic.

“Il significato che lascia nel mondo, non solo quello del calcio, una figura come quella di Sinisa Mihajlovic è il coraggio”, ha detto Meloni. “Il coraggio porta con sé un insegnamento che Mihajlovic sapeva dare ed è la ragione per la quale era rispettato dalle persone che tifavano per le sue squadre e da quelle che tifavano contro le sue squadre. La vita è una battaglia, devi saperla combattere. Lui l’ha fatto con onore, nel rispetto delle regole, nella sua vita calcistica, nella sua vita da uomo e nella sua lotta contro la malattia, fino all’ultimo. E questo vale la pena di sottolinearlo, perché è un grande insegnamento, al di là del ruolo che aveva nella società. Puoi essere un allenatore, un calciatore, qualsiasi cosa. Il punto è che quando hai un’influenza sugli altri il modo in cui conduci la tua vita lo trasferisci agli altri e lui questo lo sapeva fare. E’ il motivo per cui vale la pena di ringraziarlo”.