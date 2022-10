Giorgia Meloni ottiene la fiducia alla Camera, con 235 voti favorevoli, 154 contrari, 5 astenuti

AgenPress – La Camera dei deputati ha approvato la mozione di fiducia al governo presieduto da Giorgia Meloni con 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Hanno votato 389 deputati su 400.

“Il Governo ottiene la fiducia alla Camera. Ringrazio tutte le forze politiche per aver ascoltato le linee programmatiche che l’Esecutivo intende attuare per risollevare l’Italia. Domani sarò in Senato per un altro importante tassello. La rotta è tracciata: andiamo avanti”, scrive la presidente del Consiglio.

Hanno votato sì alla fiducia i 118 di Fdi, i 65 della Lega (il presidente Fontana non prende parte alle votazioni) mentre di Fi erano presenti 42 dei 44 deputati, dato che Pichetto Fratin e Cappellacci erano in missione e quindi giustificati. Altri nove voti sono arrivati da Noi Moderati ed uno da Micaela Biancofiore, iscritta al gruppo Misto. Si è invece astenuto Luigi Gallo, eletto nella lista promossa da Cateno De Luca, così come i 4 parlamentari delle minoranze linguistiche, come annunciato in Aula. Per le minoranze erano assenti al momento del voto Carotenuto di M5s e i Dem Morassut e Amendola.