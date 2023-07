Giorgia Meloni incontra Joe Biden. “Interesse comune a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto”

- Advertisement -

AgenPress – “Gli Stati Uniti e l’Italia affermano il loro sostegno al popolo tunisino mentre la Tunisia deve affrontare continue sfide economiche e politiche. Gli Stati Uniti e l’Italia affermano inoltre il loro comune desiderio di una Tunisia prospera, sicura e democratica. Gli Stati Uniti hanno accolto con favore la Conferenza su migrazione e sviluppo tenutasi il 23 luglio a Roma e l’istituzione del “Processo di Roma” per promuovere partenariati tra i Paesi di origine, transito e destinazione della migrazione nella più ampia regione del Mediterraneo, in Medio Oriente e in Africa. In questo quadro, gli Stati Uniti prendono atto del “Piano Mattei” del governo italiano per l’Africa”. E’ quanto si legge nella dichiarazione congiunta di Joe Biden e Giorgia Meloni.

Joe Biden e Giorgia Meloni “riaffermano l’importanza di consentire all’Ucraina di esportare prodotti alimentari attraverso il Mar Nero e condannano il ritiro unilaterale della Russia dall’Iniziativa del Mar Nero per i cereali, che è stata determinante per ridurre i prezzi mondiali dei prodotti alimentari, e i suoi attacchi alle infrastrutture ucraine di stoccaggio e trasporto dei cereali”.

Poi, in una lunga dichiarazione congiunta, il presidente e la premier “accolgono con favore i progressi sulla trasformazione dei sistemi alimentari” fatti al Vertice sui sistemi alimentari delle Nazioni Unite, tenutosi a Roma il 24-26 luglio.

“Entrambe le parti si impegnano inoltre a coordinare ulteriormente la ricostruzione dell’Ucraina e riconoscono il ruolo che l’Italia svolgerà in questo sforzo, con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e ospitando la Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina nel 2025”.

Gli Stati Uniti e l’Italia “ribadiscono la vitale importanza del mantenimento della pace e della stabilità nello stretto di Taiwan. Gli Stati Uniti e l’Italia si impegnano a rafforzare le consultazioni bilaterali e multilaterali sulle opportunità e le sfide poste dalla Cina”.

“Sappiamo chi sono i nostri amici in tempi difficili e credo che le nostre nazioni abbiano dimostrato che possono contare l’una sull’altra più di quanto qualcuno pensasse”, ha detto la premier.

“Le nostre relazioni sono storicamente forti e superano i governi e restano solide, indipendentemente dal colore politico”

Il dialogo tra Europa e Stati Uniti è fondamentale per costruire insieme un nuovo rapporto e una strategia comune. Lo ha affermato la premier parlando nello studio Ovale della Casa Bianca riferendosi tra l’altro all’Africa e ai temi dell’immigrazione. La premier ha tra l’altro ribadito l’importanza degli scambi commerciali con gli Usa.

“Tutti insieme abbiamo deciso di difendere la legge internazionale e sono orgogliosa che l’Italia fin dall’inizio abbia fatto la sua parte, lo abbiamo fatto perché supportare l’Ucraina significa difendere l’esistenza pacifica delle persone ovunque nel mondo. A differenza di quanto qualcuno pensa la resistenza Ucraina allontana una guerra mondiale, non la avvicina. Chi crede nella pace deve supportare l’Ucraina”.

“Dobbiamo essere corretti con le nazioni che sentono di essere state sfruttate nelle loro risorse. Il presidente Biden sa che mi occupo molto di Africa, del ruolo che possiamo giocare in quei Paesi: stiamo costruendo una nuova relazione, con un nuovo approccio tra pari anche per combattere il problema della migrazione illegale. Ne discuteremo anche al G7 a presidenza italiana”.

“L’Occidente deve lavorare insieme per supportare il nostro sistema industriale favorendola convergenza tra gli interessi delle nostre nazioni”, facendo in modo che “il dialogo tra Usa, Italia, Ue possa far superare le tensioni produttive a beneficio di tutti”.

“Italia e Stati Uniti hanno un comune interesse a potenziare un commercio globale che non sia solo libero ma corretto. La concorrenza di Paesi che non rispettano standard garanzie sul lavoro, rispetto dell’ambiente, sicurezza mina le nostre imprese e i nostri lavoratori”.

“Un commercio libero senza regole ha mostrato i suoi limiti e dobbiamo trovare il giusto equilibrio tra apertura e protezione delle nostre economie e dei nostri interessi strategici”.

Joe Biden, rivolgendosi a Giorgia Meloni ha detto: “Lei ha fatto un’osservazione molto giusta per quanto riguarda la presenza degli italo-americani”, ha detto Biden alla presidente del Consiglio, in dichiarazioni riprese dai network internazionali,.

“Ebbene io ero tra i pochi nel mio quartiere, quando ero piccolo, il cui cognome non finiva con una vocale, con una O. E io ho ricevuto un premio da parte della comunità italiana e ho veramente apprezzato questo gesto e ho ricordato le tante famiglie di origine italiana con le quali io sono cresciuto. Mi sono anche detto ‘questo è un premio che veramente mi sono meritato'”. “Mi ricordo appunto – ha concluso Biden – che ci sono delle famiglie di origine italiana alle quali sono molto legato e probabilmente lei le incontrerà”.

“Oggi parliamo di come rafforzarele nostre connessioni economiche, che lo scorso anno hannospinto 100 miliardi di dollari di scambi. Non c’è motivo per cui non possano aumentare”.