Giorgia Meloni all’Altare della Patria rende omaggio al Milite Ignoto e a coloro che hanno dato la vita per la Nazione

AgenPress – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è al lavoro a Palazzo Chigi, dopo essere stata in mattinata a deporre una corona d’alloro all’Altare della Patria davanti alla tomba del Milite Ignoto.

Lasciando l’Altare della Patria la presidente del consiglio, Giorgia Meloni, ha indirizzato saluti e baci in direzione di alcuni sostenitori che l’hanno applaudita e chiamata ‘Giorgia Giorgia’ e curiosi che attendevano attorno a piazza Venezia per assistere alla cerimonia della deposizione di una corona di fiori al monumento del milite ignoto.

“Oggi, all’Altare della Patria, per deporre una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto. Rendiamo omaggio a tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita per la Nazione. Un passato da onorare e da trasmettere alle nuove generazioni, giorno dopo giorno, per costruire insieme il futuro dell’Italia”, scrive su Facebook la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, postando una foto della cerimonia.