Giorgia Meloni al suo primo Consiglio europeo. Serve una soluzione sul price cap. Rispondere a bisogni famiglie-imprese

AgenPress – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto un bilaterale con il premier greco, Kyriakos Mitsotakis, a margine del vertice Ue in corso a Bruxelles. “Il cordiale incontro ha confermato la stretta cooperazione tra Italia e Grecia sui principali temi al centro dell’agenda europea e internazionale, con particolare attenzione alla stabilità e alle opportunità di crescita nel Mediterraneo. E’ quindi emerso il comune interesse a rafforzare ulteriormente le relazioni tra Roma e Atene anche bilateralmente”, si legge in una nota di Palazzo Chigi.

Nel corso del summit dei leader Ue, la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, ha evidenziato la necessità di rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese. L’intervento di Meloni ha avuto luogo nel round di dibattito dedicato ai dossier economici ed energetici.

Meloni ha sottolineato la necessità di trovare una soluzione riguardo al meccanismo di riduzione del prezzo del gas. A quanto si apprende, la premier ha evidenziato come il tempo perso nel trovare un’intesa sul meccanismo di riduzione del prezzo sia in realtà in contraddizione rispetto alla discussione sulla competitività dell’industria europea nei confronti degli altri concorrenti globali (la discussione sull’energia è arrivata dopo quella sui rapporti con gli Stati Uniti). Meloni ha inoltre evidenziato la necessità di rispondere tempestivamente ai bisogni crescenti di famiglie e imprese.