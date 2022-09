Giorgia Meloni a Montecitorio. “Siamo pronti a ridare futuro, visione e grandezza all’Italia”

AgenPress – Giorgia Meloni, è giunta a Montecitorio presso i suoi uffici al Gruppo per proseguire i lavori e le consultazioni in vista della formazione del nuovo governo. Poco prima di lei, al palazzo dei Gruppi, erano giunti Francesco Lollobrigida e Giovanni Donzelli. Entrando Meloni ha detto di non voler rilasciare dichiarazioni politiche. “Questo non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza: ora è tempo di dimostrare il nostro valore. Siamo pronti a ridare futuro, visione e grandezza all’Italia”, scrive su Facebook.