Giarrusso (PE): contro Elly Schlein indegni rigurgiti razzisti

AgenPress. “Totale solidarietà e vicinanza ad Elly Schlein, per le volgari offese apparse oggi a Viterbo su di un muro, tristemente firmate con una svastica. Contro di lei indegni rigurgiti di razzismo, antisemitismo e fascismo che è tutt’altro che morto e sepolto, come speravamo e come qualcuno anche a destra strumentalmente ribadisce, per non prendere le distanze da certe pulsioni profonde del Paese reale.

Quello che è successo oggi non può essere derubricato a una bravata. La verità è che c’è qualcuno che ha lucrato elettoralmente lisciando il pelo a gruppi pericolosi, che oggi hanno preso di mira Elly Schlein, perché donna e di origine ebraica.

Questo schifo in Italia non deve e non può esistere. Chiunque abbia contribuito e contribuisca ad un clima sociale e (in)culturale che crea mostri e produce simili porcherie, è corresponsabile. Tolleranza zero verso il razzismo e totale solidarietà ad Elly Schlein”.

Così in una nota nota Dino Giarrusso, europarlamentare.