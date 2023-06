Giarrusso (europarlamentare): ok Piantedosi a Catania, ma occorre rafforzare la Polizia

- Advertisement -

AgenPress. È un segnale importante la presenza di Piantedosi oggi a Catania, per presiedere il Comitato di Sicurezza pubblica in prefettura. Ma non basta. Chiedo al Ministro un cambio di marcia per quel che riguarda la gestione dell’ordine pubblico e il sostegno concreto alle Forze di Polizia.

A Catania c’è una situazione drammatica, con carenze di organico, straordinari assurdi, pressioni fortissime da parte dei cittadini che chiedono una presenza dello Stato, che ad oggi non c’è.

Servono più uomini, una sicurezza efficace, che non si riduca a paradigmi securitari che servono solo a proclami e passerelle politiche. Condivido l’appello del segretario generale di Catania del Siap Tommaso Vendemmia: subito nuovi uffici per la polizia etnea, si recuperino uomini, attraverso il ricorso alla videosorveglianza, e si rafforzi un comparto alle prese con una eterna crisi migranti, strutturalmente sotto organico, attraverso l’invio di nuove risorse e l’utilizzo di tecnologie che potenzino le capacità di contrasto degli operatori. Questa città merita di più. Occorre passare dalle parole ai fatti, caro Piantedosi”.

Così in una nota Dino Giarrusso, europarlamentare catanese, a commento della visita a Catania del Ministro dell’Interno Piantedosi.