Giappone. A 100 anni dalla nascita, è sempre viva la memoria di Hachiko, il cane più fedele al mondo

Una sua statua in bronzo si trova fuori dalla stazione di Shibuya a Tokyo, dove ha atteso invano per un decennio, dal 1948. La statua fu eretta per la prima volta nel 1934 prima di essere riciclata per lo sforzo bellico durante la seconda guerra mondiale. Agli scolari giapponesi viene insegnata la storia di Chuken Hachiko – o fedele cane Hachiko – come esempio di devozione e fedeltà.