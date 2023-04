Gerusalemme. Auto travolge i passanti. 8 feriti. Ucciso l’attentatore. La condanna di Netanyahu

- Advertisement -

AgenPress – Otto persone sono rimaste ferite a seguito di un attacco terroristico con auto speronamento nel cuore di Gerusalemme.

Tra i feriti un uomo di 70 anni che versa in gravi condizioni, una donna di 30 anni in discrete condizioni, un uomo di 50 anni e due uomini di 25 anni feriti solo lievemente.

Tutte le vittime sono state ricoverate presso lo Shaare Zedek Medical Center e l’Hadassah-University Medical Center.

Secondo un portavoce di Hadassah, una delle vittime è stata ricoverata in ospedale a causa dello shock.

Il terrorista è stato identificato come Hatem Abu Nijmeh, un residente di 39 anni di Beit Safafa a Gerusalemme est, è stato colpito e ucciso da un civile che si trovava sul posto. Era sposato di cinque figli che era sconosciuto alle forze di sicurezza ma ha una storia di malattia mentale.

L’attacco terroristico è avvenuto nell’area di Davidka Square, tra Kiah e Agrippas ea un isolato dal mercato di Mahane Yehuda .

Secondo la polizia, Nijmeh è arrivata a un incrocio e ha accelerato, colpendo deliberatamente i pedoni, comprese le persone che attraversavano la strada. Ha poi rallentato durante la retromarcia e si è fermato, a quel punto un civile armato nelle vicinanze gli ha sparato e ucciso.

Una operazione eroica che rappresenta una reazione ai crimini degli occupanti nella Moschea al-Aqsa di Gerusalemme”, ha commentato Hamas. Anche il ‘Fronte Popolare’ ed il ‘Fronte democratico per le liberazione della Palestina’ hanno parlato di “un gesto eroico che conferma la determinazione del nostro popolo a portare avanti la resistenza come unica opzione per creare deterrente di fronte agli occupanti”.

Il primo ministro Benjamin Netanyahu , intervenuto a una cerimonia del Giorno della Memoria a Gerusalemme pochi minuti dopo l’attacco, ha affermato che lo speronamento “ci ricorda che lo Stato di Israele è stato acquistato con grande sofferenza.

“Questi attacchi terroristici vengono effettuati con l’aspettativa che ci sradichino da qui, se potessero ci ucciderebbero tutti”, ha detto il primo ministro.

Successivamente, il ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir , che non si è recato sul posto, ha parlato al telefono con il civile che ha ucciso il terrorista.

“Volevo congratularmi con te”, ha detto Ben-Gvir, aggiungendo che le sue azioni hanno salvato molte vite.

“Lo Stato di Israele vi ringrazia per aver impedito un disastro molto grande”, ha detto il ministro, aggiungendo che quando ha chiesto alla Divisione delle armi da fuoco del Ministero della sicurezza nazionale di rendere più facile l’accesso alle armi a chiunque sia qualificato, è per l’obiettivo di aiutare le persone a difendersi.