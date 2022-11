Si dice inoltre che è stato chiarito che l’ufficio non è stato istituito “adempiere obblighi post-ufficiali” e che è invece “escluso l’uso per scopi privati o per generare redditi aggiuntivi”

ed “in particolare è escluso l’uso per scopi privati ​​e per generare entrate aggiuntive” .

Il rimborso delle spese di viaggio può essere preso in considerazione solo “se il Cancelliere federale viaggia per conto e nell’interesse della Repubblica federale di Germania”.