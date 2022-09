Germania. Contro caro energia Scholz annuncia manovra da 200 mld per sostenere famiglie e imprese

AgenPress – La Germania ha annunciato un pacchetto di aiuti da 200 miliardi di euro che include un tetto ai prezzi del gas e una serie di misure che il cancelliere Olaf Scholz ha definito un “doppio colpo” per proteggere le imprese e i consumatori dall’aumento dei costi energetici.

Il cancelliere Olaf Scholz (Spd), il ministro dell’Economia Robert Habeck (Verdi) e il ministro delle Finanze Christian Lindner (Fdp) hanno chiamato la misura “Scudo difensivo economico contro le conseguenze della guerra di aggressione russa” e l’hanno presentata nel primo pomeriggio del 29 settembre.

“Questo porta a prezzi elevati, il che significa che molti cittadini e anche molte nostre aziende si trovano ad affrontare una grande sfida che non più essere facilmente superata. I prezzi devono scendere, questa è la nostra ferma convinzione e il governo farà tutto il possibile per garantire che ciò accada”.

“La Russia non sta solo combattendo una guerra militare in Ucraina, ma sta anche usando l’energia come arma”, si legge nella dichiarazione ufficiale del governo.

“Nelle ultime settimane, la situazione si è deteriorata drammaticamente. Dall’inizio della guerra, il presidente Putin ha usato la fornitura di gas come arma politica ed economica contro il sostegno del mondo occidentale, in particolare dell’Europa. D’ora in poi, le forniture di gas dalla Russia non sono più prevedibili”.

“I prezzi dell’energia devono scendere, questa è la nostra ferma convinzione per la quale il governo federale farà di tutto”, ha continuato il cancelliere federale Olaf Scholz. Questo dovrebbe aiutare i pensionati, le famiglie, le imprese artigiane e l’industria a supportare il caro vita. “Siamo in una guerra energetica“, ha detto il ministro delle Finanze Lindner, riferendosi alle forniture di gas tagliate dalla Russia. “Con l’ombrello difensivo, la Germania sta ora mostrando il suo peso economico”. “Il rischio”, ha poi concluso il ministro dell’Economia Habeck, “è che la crisi energetica si trasformi in una crisi economica e in una crisi sociale”.