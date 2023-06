Germania. Al via la più grande esercitazione di difesa aerea della NATO. Partecipano 25 nazioni, 10mila persone

AgenPress – La più grande esercitazione aerea di sempre delle forze NATO è iniziata lunedì in Germania. Lo ha dichiarato l’alleanza in un comunicato stampa .

Le forze aeree alleate hanno iniziato la più grande esercitazione di schieramento nella storia della NATO. Venticinque nazioni stanno prendendo parte all’esercitazione “Air Defender” della durata di due settimane, con circa 10.000 persone e 250 velivoli.

“Air Defender invia un chiaro messaggio che la NATO è pronta a difendere ogni centimetro del territorio alleato”, ha affermato il portavoce della NATO Oana Lungescu, aggiungendo: “Air Defender è necessario perché viviamo in un mondo più pericoloso. Mentre affrontiamo la più grande crisi di sicurezza in una generazione, restiamo uniti per mantenere i nostri paesi e la nostra gente al sicuro”.

L’esercitazione, ha aggiunto, “è una forte dimostrazione dell’impegno e delle capacità della Germania e ringraziamo la Germania per aver ospitato questa esercitazione record. Con 250 velivoli, di cui circa 100 provenienti dagli Stati Uniti, Air Defender dimostra anche il forte legame tra Europa e Nord America, lavorando insieme nella NATO”.

L’esercizio “Air Defender” è stato pianificato per diversi anni. Ospitato e guidato dalla Germania, contribuirà a garantire che le forze aeree della NATO siano addestrate e pronte a rispondere insieme. La maggior parte degli aerei sarà di stanza in diverse basi aeree tedesche. Le missioni di addestramento si svolgeranno principalmente nel Mare del Nord, nel Mar Baltico e nella Germania meridionale.

Le esercitazioni mirano a rafforzare l’interoperabilità e la preparazione alla protezione da attacchi di aerei, droni e missili contro città e infrastrutture critiche. Altri eventi di addestramento includeranno il supporto delle truppe di terra e le missioni di evacuazione. Air Defender durerà fino al 23 giugno.

Il capo della difesa aerea tedesca Ingo Gerhartz ha dichiarato venerdì a Nic Robertson della CNN che questa esercitazione dimostra la capacità di difesa dell’alleanza.

È “dimostrare nell’Alleanza e dimostrare alla nostra gente, al [pubblico].. siamo veloci.. siamo veloci.. siamo i primi soccorritori, e siamo in grado di difendere questa alleanza e il territorio della NATO è il linea rossa e siamo disposti a difenderne ogni centimetro”.

