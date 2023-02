Gentiloni, invasione russa ha destabilizzato l’economia mondiale. Replica, l’Occidente destabilizza il G20

- Advertisement -

AgenPress – “L’invasione russa è la principale forza destabilizzante dell’economia globale”. Lo scrive su twitter il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni segnalando di rappresentare l’Ue al G20 finanziario a Bangalore, assieme alla presidente della Bce Christine Lagarde e a Elisabeth Svantesson, ministra delle Finanze della Svezia, alla presidenza di turno dell’Ue.

La Russia ha replicato accusando l’Occidente di aver “destabilizzato” il vertice finanziario cercando di far adottare con un “ricatto” una dichiarazione congiunta sull’Ucraina, cosa che invece non è avvenuta per divergenze. “Ci rammarichiamo che le attività del G20 continuino ad essere destabilizzate dall’Occidente e utilizzate in modo anti-russo e puramente conflittuale”, ha dichiarato il ministero degli Esteri in una nota.