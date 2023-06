Genova, il Principe Alberto di Monaco nuovo “Paganini Ambassador”

- Advertisement -

AgenPress. Un inizio estate davvero significativo per la città di Genova che, mentre si prepara ad accogliere The Grand Finale di Ocean Race, lunedì 26 giugno ospita una serie di importanti eventi legati al Premio Paganini.

Per la prima volta tutti i Paganini Ambassador si riuniranno a Palazzo Tursi per fare il punto sulle attività già realizzate per il rilancio del Concorso e per confrontarsi sulle future iniziative di promozione a livello nazionale e soprattutto internazionale.

La giornata prosegue con una conferenza sul tema “La stravaganza come condizione poetica del capriccio in musica, pittura e architettura”, alla quale parteciperanno relatori del calibro di Salvatore Accardo, Sylvain Bellenger, Serena Bertolucci, Luigi Ficacci e Francesco Micheli.

Nel pomeriggio i lavori si spostano a Palazzo Doria Carcassi, sede del Premio, per l’estrazione della lettera che definirà l’ordine di esibizione dei concorrenti ammessi alla fase eliminatoria della 57esima edizione del Concorso, previsto a Genova dal 16 al 27 ottobre.

Il momento clou di questa giornata sarà la cerimonia di conferimento del titolo di Paganini Ambassador al principe Alberto II di Monaco, già cittadino onorario di Genova, che avrà luogo nel Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi alla presenza del sindaco Marco Bucci e del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

Gli eventi si chiudono a Palazzo Spinola con il concerto dell’ensemble “Quartetto di Cremona”, promosso dal marchese Carlo Clavarino.