AgenPress. “Dentro alla maggioranza alcune contraddizioni ci sono e sul Mes sono emerse con forza. E’ surreale che sia stato il capo gabinetto del Mef e non l’opposizione a fare crollare tutta la propaganda della maggioranza sul Mes. Il fatto che questa maggioranza non si decide a ratificare il Mes è un problema per il Paese. Ed è anche un problema per il ministero dell’Economia”.

E’ quanto dichiara. in una nota, Mariastella Gelmini senatrice e portavoce di Azione.