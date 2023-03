Gb. Sunak, la Cina rappresenta una sfida all’ordine mondiale. 5 mld extra per difesa e sicurezza

Sarà pari a 5 miliardi di sterline, nel bilancio britannico di quest’anno, l’investimento aggiuntivo extra per la difesa, gli armamenti, lo sviluppo delle tecnologie più sensibili, la sicurezza interna e il controspionaggio preannunciato a più riprese in questi mesi dai governi conservatori sullo sfondo della guerra condotta dalla Russia in Ucraina e delle tensioni in crescita sia con Mosca sia Pechino da parte dell’occidente.