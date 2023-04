Gb. Si dimette il vicepremier e ministro Giustizia Dominic Raab. Accusato di bullismo sui dipendenti

- Advertisement -

AgenPress – Il vicepremier e ministro della Giustizia britannico, Dominic Raab, ha annunciato le sue dimissioni con una lettera pubblicata su Twitter. Ieri era stato consegnato al primo ministro Rishi Sunak il delicatissimo rapporto interno da lui stesso commissionato sulle accuse di comportamento aggressivo e “bullismo” nei confronti di alcuni sottoposti avanzate a suo tempo contro Raab.

Raab si è dimesso dal governo dopo che un’inchiesta ha scoperto che aveva maltrattato i funzionari. Il rapporto è stato pubblicato , affermando di aver “umiliato il personale” e di aver agito in modo “intimidatorio” e “offensivo”. Raab ha reagito all’inchiesta “imperfetta”, affermando che il processo era stato ingiusto.

Dominic Raab si è dimesso da vice primo ministro e segretario alla giustizia del Regno Unito dopo che un rapporto ufficiale sulle accuse di bullismo ha scoperto che aveva agito in modo “intimidatorio” nei confronti dei dipendenti pubblici.

L’indagine di Adam Tolley KC, uno dei principali avvocati del lavoro, ha affermato che Raab in diverse occasioni si è “andato oltre” rispetto a quanto appropriato nel fornire feedback critici e ha insultato il lavoro svolto dai funzionari del Ministero della giustizia.

Tolley credeva che mentre Raab non intendeva turbare o umiliare i funzionari, lo trovavano “irragionevolmente difficile da trattare”, poiché a volte era “abrasivo” – e sebbene avesse regolato il suo livello di abrasività, “avrebbe dovuto modificare il suo approccio prima”.

Raab ha rilasciato una lettera di dimissioni in cui ha affermato che le conclusioni del rapporto sulla sua condotta hanno stabilito un “precedente pericoloso” fissando la soglia per il bullismo “così bassa” – ma che voleva “mantenere la parola” per smettere se si trovasse contro di lui.